In bici al Forte Ratti viene sorpreso dal buio e si perde, salvato e ‘riscaldato’ dai vigili del fuoco

Genova. Ieri pomeriggio, un ragazzo che si è avventurato in bicicletta sulle colline vicino a forte dei Ratti, sulle alture di Genova, è stato colto dal buio ed ha perso l’orientamento.

Da lì la decisione di chiedere aiuto e la sala operativa dei Vigili del fuoco, grazie a una applicazione di messaggistica, è riuscita ad individuare la posizione esatta del giovane.

In poco tempo una squadra lo ha raggiunto e, dato che era infreddolito, gli è stata offerta una giacca di uniforme dei pompieri per ripararsi dal freddo. In buone condizioni di salute è stato condotto sulla strada principale da dove è potuto tornare a casa