In Bassa Valbisagno due alberi di Natale a led e una sfera luminosa in piazza Manzoni

Genova. Anche la Bassa Valbisagno si prepara a festeggiare il Natale con luminarie, decorazioni ed eventi nonostante il periodo di crisi. Anche quest’anno saranno due gli alberi (finti) uno in piazza Martinez a San Fruttuoso, l’altro in piazza Galileo Ferraris a Marassi, entrambi alti circa 11 metri e addobbati con luci a led “in un’ottica di attenzione al risparmio energetico”. Mentre in piazza Manzoni verrà posizionata una sfera luminosa colorata di 4 metri di diametro.

I dettagli emergono da una delibera adottata negli scorsi giorni dal presidente Angelo Guidi che prevede una spesa massima complessiva di 22.500 euro: “Abbiamo scelto di spendere un po’ meno dell’anno scorso. Anche in questo momento di difficoltà dobbiamo essere presenti e dare un segnale. Pubblicheremo un bando per le iniziative natalizie, ci aspettiamo la partecipazione di moltissime associazioni. Ci sarà un ricco calendario di eventi che andremo a definire”.

Sugli alberi di Natale ci sarà qualche differenza rispetto agli anni scorsi. Quello “da record” in piazza Martinez, realizzato con le mattonelle cucite all’uncinetto, non verrà riproposto. “È una scelta condivisa col gruppo di San Fruttuoso coordinato da Jadwiga Pacholec – spiega Guidi -. Quest’anno i volontari si sono dedicati a cucire polipetti per i bambini del Gaslini”.

Nel cuore di San Fruttuoso, riferisce ancora Guidi, dovrebbe essere riproposta invece la pista di pattinaggio sul ghiaccio. In piazza Galileo Ferraris sarà installata un’altra struttura metallica luminosa. “Cercheremo di essere equilibrati sui diversi quartieri, compatibilmente con gli spazi”, commenta il presidente.

Sempre nel periodo di Natale il Municipio darà il via a due iniziative finanziate coi risparmi dei gettoni di presenza del 2021: un’erogazione ai social market per 4.500 euro e un’investimento di 10.500 euro per l’acquisto di nuovi giochi per la scuola materna di piazza Manzoni, in sostituzione di quelli danneggiati dalle ultime alluvioni.