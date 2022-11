Impennata dei prezzi e approvvigionamento a rilento dei materiali: l’apertura dell’ex mercato del pesce di piazza Cavour slitta alla primavera

Genova. Dovevano essere pronti per questo Natale i nuovi spazi all’interno dell’ex mercato del pesce di piazza Cavour ma la difficile situazione dell’edilizia e i prezzi alle stelle dovuti al caro energia faranno slittare l’inaugurazione di qualche mese.

I lavori di ristrutturazione da parte della società Pix Development erano cominciati un anno fa e non si sono mai fermati, ma l’idea iniziale di concludere il tutto in 12 mesi non potrà essere rispettata a causa degli scenari internazionali che tutti conoscono e che stanno pesantemente investendo quasi tutti i settori economici.

La conferma arriva dall’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli e soprattutto dal direttore dei lavori della Pix Development Angelo Lupo: “C’è stato un rallentamento delle lavorazioni dovuto alla situazione generale che condiziona l’edilizia – spiega Lupo a Genova24 – e, in particolare, oltre all’impennata dei prezzi c’è anche un problema di approvvigionamento dei materiali e degli impianti e tutto questo ha provocato un rallentamento”

E non si tratta di ritardi di una settimana o due: “Per esempio gli impianti di sollevamento che abbiamo all’interno della struttura e all’esterno perché abbiamo il tappeto mobile e la piattaforma elevatrice dovevano arrivare in questi giorni e invece arriveranno nei primi mesi del 2023” aggiunge. Insieme ai ritardi “anche la necessità di riqualificare le aree esterne rispetto alle quali stiamo ancora interloquendo con il Comune ci hanno fatto accumulare dei ritardi che tuttavia ci consentiranno in primavera di chiudere i lavori”.

La struttura dell’ex mercato del pesce, realizzata nel 1933 e quindi vincolata, ospiterà una piccola Conad che punterà sui prodotti locali e le eccellenze, un negozio di pet e una parafarmacia e nel piano rialzato un bistrot a cui si accederà direttamente dal grande ingresso principale. I due piani superiori saranno invece destinati a 13 ‘case vacanze’, vale a dire miniappartamenti ad uso turistico di circa 40 mq ciascuno. Nel piano interrato, dove erano conservate le grandi celle frigorifere del mercato, saranno ricavati circa 24-30 parcheggi per i commercianti.