Il vicepresidente della Regione Armando Sanna ricorda i caduti di tutte le guerre: “Non dimenticare”

Genova. Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna, in rappresentanza della Regione Liguria, ha partecipato alla cerimonia per commemorare i Caduti di tutte le guerre, che si è svolta al Cimitero di Staglieno, a Genova, e nel pomeriggio prenderà parte alla “Marcia della Memoria” che, sempre a Genova, si snoderà da Galleria Mazzini fino alla sinagoga di via Bertora per ricordare la deportazione avvenuta il 3 novembre 1943.

«E’ un nostro dovere ricordare le persone morte per la libertà di tutti e non dimenticare quegli avvenimenti che ci hanno permesso di vivere in pace e democrazia» dichiara il vicepresidente.

Rispetto alla cerimonia che si svolgerà oggi pomeriggio, Armando Sanna aggiunge: «Oggi è anche una giornata importante per ricordare i 250 ebrei genovesi deportati. E’ un dovere delle istituzioni essere presenti a questa cerimonia per ribadire il no ad ogni forma di antisemitismo, razzismo, xenofobia e per contrastare ogni linguaggio di odio. Ringrazio gli organizzatori perché tenere viva costantemente la memoria ci aiuta ad indirizzare il nostro agire affinché questo orrore non si ripeta mai più».