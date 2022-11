Il Pd di Sampierdarena e San Teodoro: “No alla chiusura della maternità del Villa Scassi”

Genova. Il Partito Democratico di Sampierdarena e San Teodoro “esprime forte contrarietà alla chiusura del reparto maternità dell’ospedale Villa Scassi. Questa è l’ennesima scelta politica amministrativa della giunta Toti che compromette il livello di assistenza nei confronti dei cittadini”.

È quanto si legge in una nota firmata da Franco Marenco, Amedeo Lucia e Domenico Minniti dopo che ancora ieri l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha ipotizzato la soppressione del punto nascita di Sampierdarena, che tuttavia potrebbe essere mantenuto a scapito dell’Evangelico di Voltri.

“L’ospedale Villa Scassi svolge un ruolo fondamentale non solo per il nostro quartiere, ma per circa 300mila abitanti della nostra città, per cui è evidente che vada preservato e soggetto ad investimenti che abbiano come obiettivo il mantenimento del reparto maternità, la salvaguardia delle proprie eccellenze, il miglioramento degli altri reparti e le opere infrastrutturali necessarie per migliorare i collegamenti con l’ospedale stesso”, prosegue il Pd locale.

“Non staremo a guardare che si compia questo ennesimo scempio“, continua il partito, che annuncia: “Aderiamo e sosteniamo la raccolta firme promossa da Assoutenti ed invitiamo a sostenerla recandovi in piazza Vittorio Veneto 31, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00″. Inoltre sabato 19 novembre a partire dalle ore 10.00 in piazza Montano è in programma un volantinaggio per informare la cittadinanza. “Entro fine mese – annuncia infine il Pd – organizzeremo un evento pubblico davanti all’ospedale a difesa del reparto maternità e dello stesso Villa Scassi”.