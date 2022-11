Il Park Tennis Genova supera TC Prato e accede alle semifinali Scudetto

Genova. Il Park Tennis Genova si qualifica per le semifinali playoff del campionato di serie A1 a squadre. Un traguardo importante per la squadra campione d’Italia nel 2016 e nel 2020, raggiunto in un girone di ferro grazie a ben 4 successi e 2 pareggi. Quattordici punti in totale nel girone 1, gli ultimi tre conquistati oggi in casa del TC Prato.

Finisce 4-2 grazie ai successi maturati nel singolare dal belga Kimmer Coppejans, da Alessandro Giannessi e Gianluca Mager e dal doppio Coppejans-Cortimiglia.

Ora il Park è irraggiungibile sia per Vela Messina sia per il TC Sassuolo, staccati rispettivamente di 6 e 8 punti in attesa di incontrarsi domenica per una sfida ininfluente ai fini del vertice della classifica. Martedì 22 novembre, alle ore 11, il sorteggio a Roma presso la sede della Federtennis.

Tutto facile per Coppejans nella sfida contro il giovane Niccolò Baroni, sconfitto seccamente con il punteggio di 6/0 6/0. Agevole anche il compito di Giannessi, opposto a Federico Iannacone che viene battuto 6/2 6/2. Mager stringe i denti nel primo set contro Filip Horanski, superato in rimonta al tie break, e poi chiude il secondo 6/3. Sconfitta in tre set per Luigi Sorrentino contro Fabrizio Andaloro per 6/4 2/6 6/2.

Capitolo doppi. Coppejans scende in campo con il giovane Davide Cortimiglia e insieme firmano il punto della vittoria (6/2 6/2) contro Lapo e Leone De Marzi. Fabio Fognini e Alessandro Ceppellini cedono 6-4 6-2 a Horanski e Baroni.