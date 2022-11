Il ministro Salvini domenica a Genova: firmerà il protocollo d’intesa per la Gronda

Genova. La data era stata anticipata nelle scorse settimane, ora c’è la conferma: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà a Genova domenica 4 dicembre per firmare il protocollo d’intesa sulla Gronda di Genova. L’appuntamento sarà in prefettura e non sarà l’unico della giornata: in mattinata è prevista infatti la celebrazione della messa per la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona di muratori e minatori, nel cantiere del Terzo Valico a Fegino, con la partecipazione del leader nazionale della Lega.

La visita di Salvini a Genova – la prima da quando è titolare del Mit nel governo Meloni – segna il primo atto dello sblocco del cantiere della Gronda, un cavallo di battaglia elettorale del centrodestra e del Carroccio in particolare. Il protocollo d’intesa verrà sottoscritto da Comune, Città metropolitana, Regione, ministero, Autostrade e Autorità di sistema portuale.

Un atto che “serve solo per ribadire la necessità dell’opera: sappiamo che è voluta da tutti gli enti locali ma è bene ribadirlo”, spiegava pochi giorni fa il viceministro genovese Edoardo Rixi. In questo modo il Governo si cautela rispetto a potenziali cambi di passo a livello locale o nazionale: se in futuro si insediasse un’amministrazione “no Gronda”, dovrebbe fare i conti con questo documento vincolante per tutte le istituzioni coinvolte.

Naturalmente non basterà il protocollo d’intesa per avviare i cantieri. La speranza della Lega è che entro Natale possano partire le opere preliminari, quelle del cosiddetto “lotto zero” che include l’imponente fangodotto per trasportare il materiale di scavo da Bolzaneto all’aeroporto lungo il Polcevera. Per entrare nel vivo bisognerà attendere il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’agognata firma del direttore generale del ministero sul progetto esecutivo, aggiornato e rivisto secondo i nuovi standard infrastrutturali. E poi va ancora risolto il nodo degli extra-costi rispetto ai 4,6 miliardi già fissati dal piano finanziario di Autostrade: il Governo non vuole che ricadano sugli utenti sotto forma di aumento dei pedaggi, ma l’alternativa al momento non è stata definita (e bisognerà tenere conto del fatto che Aspi non è più una società totalmente privata).

Sul fronte del Terzo Valico non mancano le complicazioni. I lavori sono ancora fermi nei pressi di Arquata Scrivia perché il terreno si è rivelato particolarmente friabile e la talpa è rimasta bloccata: secondo le previsioni del commissario Calogero Mauceri gli scavi potranno riprendere tra dicembre e gennaio con l’obiettivo di rispettare la scadenza del dicembre 2024, sempre più stringente.

Ma il tema su cui il ministro Salvini dovrà dare risposte politiche a Genova è soprattutto il progetto di riqualificazione urbana per i quartieri attraversati dalla linea del Campasso che, dopo lo stanziamento dei primi 89 milioni in gran parte destinati al pagamento di espropri e demolizioni, attende un ulteriore finanziamento (il predecessore Giovannini aveva ipotizzato 100 milioni) per trasformare davvero la Valpolcevera.