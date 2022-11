Il Ligorna si prepara al match con lo Stresa, mister Roselli: “Squadra ostica, sarà una battaglia”

Genova. Smaltita la gioia per la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, il Ligorna si riaffaccia in campionato tra le mura amiche genovesi: avversario di giornata (domenica 6 novembre, ore 15) lo Stresa Vergante. Biancoblù reduci dalla sconfitta di Gozzano, preceduta da tre vittorie consecutive. Ospiti diciassettesimi in classifica e reduci da due punti nelle ultime quattro sfide.

“Lo Stresa è una squadra veramente ostica – commenta mister Giorgio Roselli – Aggrediscono sempre tutti, sono molto fisici e di corsa e dunque sul nostro campo penso che sarà veramente una battaglia proprio per il sistema di gioco che hanno. Sarà più complicata del solito”.

Riguardo alle condizione della squadra, Roselli dichiara: “Abbiamo qualche problema in rosa al momento e vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno. Bacigalupo è stato male e stiamo cercando di recuperarlo, così come valutiamo Damonte. Poi abbiamo fuori Scannapieco per squalifica e Gulli e Brunozzi per infortunio. Infine abbiamo Mancini, il cui utilizzo dipenderà da lui stesso e dalle valutazioni dei medici”.