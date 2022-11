Il Ligorna sfiora il pari con il Sestri, sbagliato il rigore nel finale. Conti: “Abbiamo tenuto testa alla capolista”

Genova. Il Ligorna esce sconfitto dal big match del Girone A di Serie D contro il Sestri Levante allo Stadio Sivori. Decisiva la rete di Pane nel primo tempo su stacco aereo da calcio d’angolo. Nel finale i biancoblù avrebbero l’occasione di pareggiare, ma Anacoura neutralizza il calcio di rigore calciato da Di Masi.

La partita comincia e il Sestri Levante trova subito la rete che decide l’incontro: al 7′ è Pane a capitalizzare un calcio d’angolo dalla destra con uno stacco aereo che buca la porta biancoblù. Il Ligorna reagisce al 18′ con un tentativo di rovesciata dal limite da parte di Silvestri che di poco termina alto sopra la traversa. Al 26′ si accende Cericola, la cui conclusione rasoterra dal limite destro dell’area viene però bloccata dal portiere. Il primo tempo termina così sul risultato di 1-0.

Nella ripresa il Ligorna comincia determinato. Cericola dopo un giro di lancetta si accentra da destra e scarica una bordata che Anacoura riesce però a respingere. Al 20′ di nuovo Sestri Levante, con un calcio di punizione di Candiano che Atzori salva sulla linea. Ma non finisce qui. L’estremo difensore biancoblù compie il miracolo prima su colpo di testa ravvicinato al 67′, poi nuovamente al 70′ sulla deviazione di testa di Marquez, salvando così il risultato. Al 79′ è ancora Cericola a concludere a incrociare, con Anacoura che si supera alla sua destra. Nei minuti di recupero l’occasione più grande di marca biancoblù: il neoentrato Gualtieri conquista un calcio di rigore e Di Masi si incarica della battuta, con Anacoura che però riesce a neutralizzarlo. Di lì alla fine l’ultima nota è sui provvedimenti disciplinari: espulso Scannapieco per doppio giallo in pieno recupero. La sfida termina così 1-0 per i Corsari.

Questo il commento di mister Stefano Conti, in panchina al posto dello squalificato Roselli: “Sapevamo che saremmo andati a incontrare la capolista e che quindi sarebbe stata durissima. Il primo tempo è stato in effetti molto difficoltoso. Abbiamo cercato di andarli a prendere, ma questa è una squadra con dei valori importanti, sia tecnici che fisici. Abbiamo preso il gol sul primo corner. Abbiamo poi chiaramente subito verso la fine quando ci siamo anche un po’ buttati avanti all’arma bianca, ma nel secondo tempo devo dire che abbiamo tenuto testa alla prima in classifica mettendola nella sua metà campo. Purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Il rammarico più grosso non è nemmeno il rigore sbagliato, che comunque è il secondo e dobbiamo prenderne atto, bensì è l’aver preso un’espulsione direi quasi gratuita ed evitabile per un giocatore importante come Scannapieco. Detto ciò, ora ci lecchiamo le ferite e pensiamo già alla prossima, che è l’unica cosa che si può fare nel calcio in situazioni come queste”.