Il Ligorna ha le occasioni per la vittoria, ma con il Legnano finisce 0-0. Roselli: “Una della migliori prestazioni”

Genova. Termina a reti inviolate la sfida dello Stadio Mari tra il Legnano di mister Antonio e il Ligorna di mister Roselli. Ottima la prestazione della formazione biancoblù, a cui manca solamente la rete della vittoria nell’arco della partita.

Quattro le occasioni da goal nitide, la più importante delle quali capitata tra i piedi di Gerbino, frutto di un’ottima combinazione offensiva a tre tra lui, Donaggio e Cericola. Nell’ultima parte di sfida il Legnano rimane in dieci a causa dell’espulsione di Silvestre, ma la partita termina sul risultato di 0-0.

“È stata una delle nostre migliori prestazioni fin qui in campionato – commenta mister Giorgio Roselli -. Nonostante un manto erboso un po’ particolare, abbiamo fatto una grande partita. Ci è mancata purtroppo la stoccata in tre o quattro azioni clamorose. Loro sono davvero una buona squadra, con molti giocatori pericolosi, soprattutto davanti. Sono contento di come hanno approcciato la sfida i ragazzi. Delle volte si vince facendo molto meno e giocando peggio, altre volte non si vince facendo ottime prestazioni. Sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto preparando bene la partita”.

LEGNANO vs LIGORNA 0-0

LEGNANO: Ravanelli, Talarico, Silvestre, Donnarumma, Arpino, Zeroli, Kone M. (81′ Cosentino), Vernocchi, Forte (67′ Banfi), Kone O., Rocco (89′ Romano). A disposizione: Pallavicini, Pagani, Barbui, Losio, Benedetti, Basso Serati. Mister: Antonio.

LIGORNA: Atzori, Tassotti (85′ Casagrande), Scannapieco (94′ Serra), Botta (67′ Gualtieri), Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Gerbino (81′ Mancini). A disposizione: Caruso, Lipani, Mancuso, Garbarino, Maresca. Mister: Roselli.

ESPULSO: 80′ Silvestre

ARBITRO: Zangara di Catanzaro