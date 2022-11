“Il diritto internazionale è carta straccia”: il presidio a sostegno dei Kurdi sotto le bombe turche

Genova. “Anche in questo caso abbiamo un aggredito e un aggressore, ma si fanno due pesi e due misure perché Erdogan sta tenendo in scacco Unione Europea e Nato con i suoi ricatti. Oggi il diritto internazionale, di fatto, è carta straccia“. Queste le parole che sintetizzano le motivazioni che hanno spinto oltre 50 persone, tra attivisti e simpatizzanti, a scendere in piazza in sostegno dl popolo kurdo, finito ancora una volta sotto le bombe della Turchia guidata da Erdogan.

La situazione nel nord di Siria e Iraq, infatti, in queste ore è a forte rischio di una gravissima escalation militare, di fatto già iniziata con i primi bombardamenti da parte dell’esercito turco sulle città e i villaggi controllati dai kurdi. Il contesto internazionale di grande confusione, contesto che vede Ankara come unico mediatore tra Russia e Usa per la questione ucraina, sta alimentando le antiche e mai celate mire del ‘sultano’ di allargare la propria sfera di influenza sul Mediterraneo e in Medio Oriente, passando, come primo step, dall’annichilimento di ogni pretesa di indipendenza del popolo Kurdo.

“Anche nella nostra città sono ancora presenti nelle strade pedonali principali quei cubi di cemento anti terrorismo – ricorda Paolo Palazzo, referente regionale della Rete Kurdistan, promotore del presidio organizzato sotto le finestre del consolato turco di Genova – ecco, quei cubi sono comparsi durante la stagione di sangue degli attentati dell’Isis. Lo abbiamo dimenticato velocemente, ma l’Isis è stato sconfitto grazie agli uomini e alle donne kurde che con le loro milizie hanno fronteggiato e sconfitto l’organizzazione terroristica. Oggi gli stessi kurdi rischiano ancora una volta di essere spazzati via dall’esercito turco, nella più totale indifferenza della comunità internazionale”.