Il consigliere comunale Aimé (Forza Italia) propone di intitolare una piazza di Genova a Paolo Emilio Taviani

Genova. Il consigliere di Forza Italia Paolo Aimé ha presentato una Mozione con la quale chiede l’intitolazione di una piazza a Paolo Emilio Taviani, politico, storico, economista, giornalista e accademico italiano nato nella nostra città. Taviani fu uno dei più illustri studiosi di Cristoforo Colombo del quale dimostrò per primo e compiutamente la genovesità, infatti lascia circa duecento scritti dedicati a Cristoforo Colombo (con traduzioni in inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, ungherese, turco, vietnamita ecc.).

Due sono le opere maggiori: Cristoforo Colombo. La genesi della grande scoperta, e I viaggi di Colombo Anche dopo il suo trasferimento a Roma prima per motivi di studio e poi per incarichi istituzionali è rimasto sempre legato alla sua città natale, trascorrendo lunghi periodi nella modesta casa di campagna a Bavari lasciatagli dai genitori. Oggi l’unico segno di Taviani a Genova è la targa situata in quel piccolo slargo che sta davanti al Museo del Mare. A Roma, come appreso da un recente articolo del 1° novembre 2022 a firma del giornalista genovese Franco Manzitti, il 4 novembre 2022 la Civica Amministrazione gli intitolerà una piazza in una zona vicino a Cinecittà, dove la toponomastica è in gran parte dedicata ai partigiani, a chi si è battuto per liberare l’Italia dal nazifascismo.

Due giorni dopo il Poligrafico dello Stato, con una cerimonia al Museo Tasso, quello dove vengono ricostruite le torture dell’occupazione nazista, dedicherà a Taviani un francobollo con la sua effigie accanto a quella di Genova, illustrata con la Lanterna.

Il consigliere azzurro Aimé conclude “Forza Italia, il partito di cui faccio parte e con cui sono stato eletto, si ispira ai valori liberali cristiani garantisti ed europeisti che la figura di Taviani ha perfettamente incarnato nella sua esperienza storica e politica. Sono certo che questa mozione verrà quanto prima iscritta all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per poter finalmente onorare Paolo Emilio Taviani per l’impegno e la dedizione profusi a favore del Movimento della Resistenza e del Comitato di Liberazione Nazionale, di Genova, della Liguria e dell’Italia”