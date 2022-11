Il ‘cinghiale bomber’ torna in campo con tutta la squadra: gli ungulati invadono l’impianto sportivo

Genova. Dopo gli allenamenti sotto la pioggia e le partitelle di preparazione nel greto del Bisagno, il ‘cinghiale bomber’ torna a esaltare le folle e questa volta lo fa in compagnia di tutta la squadra, scesa in campo al completo al termine del lungo ritiro estivo di preparazione al campionato.

La notizia dell’avvistamento arriva da San Desiderio, dove in notturna, la squadra di ungulati si è schierata per l’attesa partita di coppa. Nel video, girato e divulgato dalla Fattoria didattica il Ciliegio, si vede tutto il team alle prese con il riscaldamento pre-partita, in attesa degli avversari.

Voci di corridoio parlano di un po’ di delusione per l’erba sintetica, ma al momento bocche cucite sulla formazione definitiva per il match, che potrebbe essere rimaneggiata per le tante assenze dovute a peste suina e battute di caccia. Laconico il commento del capitano, il cinghiale bomber, che ai cronisti ha detto: “Parleremo solo se avrete domande da porci“.