Il centro sociale Zapata sul rischio di sgombero: “Atto intimidatorio contro chi ha contribuito a scrivere la storia artistica e sociale della città”

Genova. “L’infamante accusa di morosità che c’è stata attribuita è solo l’ ennesimo modo per non riconoscerci come una realtà consolidata da anni, nel quartiere e non, provando a cancellare cosi la riqualifica dello stabile partita nel ‘94. Da quel momento lo spazio vive grazie al semplice e faticoso impegno di organizzazione di cittadini volenterosi e appassionati e assolutamente non a scopo di lucro”. Così il Centro sociale Zapata in un lungo comunicato risponde al Comune di Genova che ha inviato ai referenti dello spazio un’ingiunzione di pagamento che potrebbe portare a uno sgombero (qui l’articolo di Genova24 che riassume la questione) come avvenne un anno fa con il centro sociale Terra di nessuno. Il debito secondo quanto trapelato da Tursi è di 107mila euro.

Ma per il centro sociale più ‘storico’ della città non è una questione di soldi.

In quasi trent’anni di socialità, lo spazio ha contribuito a scrivere la storia di questa città dal punto di vista sociale artistico e culturale” dicono gli attivisti”.

E “un eventuale sgombero dello Zapata oggi come quello del TdN ieri non è solo un atto contro i militanti e i frequentatori degli spazi – scrivono – ma un atto intimidatorio e violento contro chiunque non riesca ad identificarsi in un pensiero di massa o addirittura nella massa stessa. Un eventuale sgombero di uno spazio sociale e anche lo sgombero di un pensiero alternativo, di libertà di espressione sospesa da ogni giudizio, la cancellazione di una coscienza politica priva di sovrastrutture partitiche, è la negazione di un ventaglio di opportunità per tante persone che non riconoscono solo la bellezza in una città pulita (dove poi?) ma soprattutto nella fusione delle culture e delle esperienze”.

“In questi giorni persino il direttore dell’Accademia Ligustica di belle arti, Guido Fiorato, ha riconosciuto il valore artistico e culturale dell’esperienza “zapatista” – prosegue la nota – Chi fa cultura, chi tenta di fare della cultura un’espressione sociale aggregativa con difficoltà sempre più grandi, rivolge allo spazio il rispetto intellettuale che merita. Per tutto quello che lo Zapata è, per l’enorme sforzo di riqualificazione dello spazio che i vari collettivi hanno portato avanti negli anni riuscendo ad essere presenti sul territorio e non solo, rispondendo alle esigenze di chi non ha né volto né voce, non è minimamente pensabile soffocare una realtà radicata sotto la pelle della nostra città e nelle vite di tantissime persone”.