Genova. Una fila di auto parcheggiate sulla ghiaia all’interno del parco dell’Acquasola, a pochi passi dai giochi dei bambini. Succede da qualche giorno in una delle rare isole verdi nel cuore di Genova, per ironia della sorte scampata negli anni scorsi alla costruzione di un park interrato, oggi ennesima ed emblematica cartolina di un centro cittadino in cui le macchine si prendono spazi che non dovrebbero occupare.

In questo caso, però, non si tratta di sosta selvaggia, ma di “sosta legalizzata“. Ad autorizzarla sarebbe infatti una specifica ordinanza che amplia il parcheggio riservato a magistrati e dipendenti del tribunale, già attivo da alcuni mesi nella parte superiore del cosiddetto “collo d’oca” tra viale IV Novembre e i cancelli dell’Acquasola. Una concessione legata, a quanto si apprende, ai lavori in corso che impediscono di usare l’autorimessa. Nelle scorse settimane è emersa la necessità di avere più posteggi e così si è deciso di utilizzare allo scopo il camminamento esterno del parco storico.

A confermarlo sono i talloncini coi numeri di autorizzazione esposti sui cruscotti e i cartellini col logo ministeriale. Il Comune parla di “esigenze di sicurezza e ordine pubblico” che giustificano la scelta. Ma il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, non sembra gradire l’invasione: “Noi non siamo stati interpellati. Siamo favorevoli all’uso della strada esterna, data anche l’emergenza del periodo, ma all’interno del parco le auto non devono entrare, altrimenti è il liberi tutti”.

E se all’Acquasola la sosta è regolare, per quanto “stonata” rispetto al contesto, in molte zone della città vecchia il “liberi tutti” paventato sembra già all’ordine del giorno. Da piazza della Raibetta a piazza Matteotti, da via Garibaldi a via Cairoli, da San Lorenzo a Campetto, la teoria del centro storico pedonalizzato cozza ogni giorno con la realtà di veicoli che circolano e si fermano in ogni spazio disponibile, a tutte le ore del giorno (e non solo per le consegne) e della notte, anche in quelle che dovrebbero essere località di interesse turistico.

Il Municipio spinge per un giro di vite e rilancia le stesse proposte di cui si discute da anni, per ora senza risultati. “Ad oggi nella Ztl entrano solo gli autorizzati, ma nessuno controlla gli orari. E poi lo scarico delle merci dovrebbe essere effettuato solo in certi momenti della giornata: non poniamo limiti ma bisogna decidere e farli rispettare. Vogliamo evitare che le zone di pregio diventino parcheggi senza regole”, sottolinea Carratù.

Nel cassetto c’è un progetto dal costo stimato di 600mila euro che prevede l’installazione di telecamere non solo all’entrata ma anche all’uscita dei varchi in modo da fare scattare in automatico le sanzioni per chi non rispetta gli orari prestabiliti. “Ci stiamo lavorando, non sappiamo quando sarà pronto ma è nostra intenzione farlo”, si limita a riferire l’assessore alla Mobilità Matteo Campora.

Appena fuori dall’area dei caruggi la situazione non migliora: in piazza Fontane Marose, ad esempio, il parcheggio in doppia fila è all’ordine del giorno. Per non parlare di via Roma, un caso da manuale di anarchia viabilistica, dove la corsia adibita al traffico privato è costantemente impegnata da auto e furgoni in sosta, vanificando perciò quella riservata ai mezzi pubblici. “Bisogna bastonare con la polizia locale, altrimenti non servono nemmeno le ordinanze”, si sfoga Carratù.

L’assessore Campora nel 2021 aveva annunciato l’inizio di un percorso per la pedonalizzazione del “salotto buono” della città, deviando anche il percorso delle linee Amt. Ma oggi spiega che “non ci sono provvedimenti in vista” e che è tutto ancora da discutere con commercianti e residenti. Nei piani a lungo termine di Tursi c’è l’idea di un pedaggio per accedere alla zona del centro sul modello dell’Area C di Milano da attuarsi grazie ai 100 milioni per i “progetti di mobilità e logistica” previsti nell’accordo con Autostrade.

In ogni caso nelle mire dell’amministrazione non c’è un centro storico “ad auto zero” come quello proposto più volte da un gruppo di associazioni ecologiste. “Noi non vogliamo che i vicoli diventino un luogo scomodo per le persone, altrimenti i residenti se ne vanno – spiega Carratù -. Non possiamo impedire a una persona di accedere per portare a casa un cesto d’acqua. Ma se riuscissimo a eliminare la sosta selvaggia e la consegna delle merci senza orari faremmo già un passo avanti”.

Per questo il Municipio torna a chiedere nuovi parcheggi per i residenti. “Le auto parcheggiate di notte in centro storico non dovrebbero starci, ma la soluzione qual è? Le zone limitrofe sono già sature. Abbiamo chiesto al Comune di attivarsi con l’Autorità portuale per individuare aree che possano avere questa funzione – conclude il presidente -. È giusto che la città sia una servitù del porto, ma è possibile anche il contrario”.