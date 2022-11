Il cantiere ‘genovese’ manda in tilt la viabilità di Sant’Olcese. La sindaco: “Nessuna avviso, serve rispetto”

Sant’Olcese. Il Sindaco di Sant’Olcese Sara Dante e l’amministrazione comunale tutta ha preso atto solo nelle prime ore della mattina “dell’ennesimo cantiere non comunicato al confine fra la scrivente e il comune di Genova, in Via Sardorella, che ha paralizzato il nostro territorio per molte ore, creando innumerevoli disagi a cittadini, studenti, scuole“.

“Constatiamo ancora una volta l’ennesima approssimazione e superficialità nella gestione di queste situazioni – scrive la sindaca in una nota stampa – Ci troviamo inoltre, ancora una volta, a dover attivare tutte le nostre limitate risorse per portare rimedio a problematiche che non riguardano il nostro territorio ma il comune capoluogo della Città Metropolitana”.

“Invitiamo tutte le parte in causa del comune di Genova, dal Sindaco alla Giunta, sino al Municipio, a strutturarsi tempestivamente ed in maniera funzionale per evitare il quotidiano disagio che i cittadini di Sant’Olcese e comuni limitrofi devono subire quotidianamente. Ricordiamo che i nostri comuni hanno un’unica viabilità e, come tale, va preservata con estrema attenzione. Lavoreremo al fine di ottenere maggiore rispetto e poter collaborare per una gestione dei lavori decisamente più consona alle esigenze dei territori della Città Metropolitana di Genova”.