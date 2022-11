“Il 4 novembre torni festa nazionale”, il disegno di legge di Berrino e Menia presentato al Senato

Genova. “Abbiamo presentato un disegno di legge che chiede di restituire dignita’ alla giornata del 4 novembre, riportandola ad essere festivita’ nazionale. Riteniamo infatti che il 4 novembre debba rappresentare e trasmettere soprattutto il senso profondo dell’unita’ e dell’identita’ nazionale”.

Questo il commento dei senatori di Fratelli d’Italia Roberto Menia e Gianni Berrino, in occasione del deposito del disegno di legge per il ripristino della festa nazionale del 4 novembre.

“Circa cento anni fa in occasione del 4 novembre venne istituita la ‘Festa della Vittoria’, proprio per ricordare l’esito vittorioso della Grande Guerra e segnare il coronamento del sogno risorgimentale, con la redenzione di Trieste e Trento ed il completamento dell’unita’ nazionale. La vera unita’ nazionale si fece nelle trincee del Carso dove si trovarono uniti veneti e napoletani, piemontesi e siciliani, una festivita’ celebrata per quasi settant’anni in maniera sentita e partecipata, che sarebbe importante ripristinare – concludono – come segno di rispetto e memoria da trasmettere ai giovani insieme all’amor patrio e al rispetto per le Forze Armate”. (AGI)Fri