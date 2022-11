Il 14 novembre a Genova il convegno di Confprofessioni Liguria

Genova. Geologi, architetti, ingegneri, dottori in scienze agrarie e scienze forestali, tecnici, restauratori, notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili, revisori contabili, consulenti del lavoro, psicologi, pediatri, medici di medicina generale, veterinari, dentisti, artisti e così via.

Si fa presto a dire liberi professionisti, perché in questa definizione ci sono mondi diversissimi fra loro, ciascuno con le sue problematiche ed esigenze. Eppure, tutto questo, e molto altro, convive in Confprofessioni, una sorta di associazione delle associazioni, che rappresenta tutte queste professioni che spesso sono date per scontate, ma che sono decisive nella vita quotidiana dei cittadini, come hanno dimostrato non fermandosi mai anche durante i mesi più duri della pandemia, quando – di fatto – si sono sostituiti allo Stato in molte occasioni per permettere al Paese di andare avanti.

Migliaia di professionisti, anche in Liguria, che danno lavoro a moltissimi dipendenti, creando anche un indotto notevolissimo, ma soprattutto un vero e proprio “servizio sociale” per tutti coloro che si rivolgono a loro per incombenze ormai indispensabili.

Confprofessioni Liguria si racconterà e farà il punto della sua storia e della sua presenza a Genova e in Liguria lunedì 14 novembre, dalle 9,30 alle 13,30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale dove il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente delle Autonomie Locali della Liguria e presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e il presidente nazionale di Confprofessioni Gaetano Stella apriranno il convegno, dando un segno tangibile dell’importanza delle libere professioni nella società e nell’economia della Liguria.

Poi, sotto la guida di Roberto De Lorenzis, che guida Confprofessioni Liguria, si racconterà in numeri, dati, ma anche cuore e anima lo stato delle libere professioni in Liguria e il rapporto presentato da Paolo Feltrin fotograferà questo mondo, con dati che raccontano meglio di mille parole quanto sia decisivo il ruolo dei liberi professionisti. E l’intervento successivo di Marco Abbondanza, che giocherà sulla parola “libero” aprirà uno scenario spesso ignorato o sottovalutato sul ruolo di “sostituto” della Pubblica Amministrazione svolto dal libero professionista, soggetto centrale di molte leggi.

Infine Marco Natali, Luca De Gregorio e Leonardo Pascazio entreranno nelle questioni che più da vicino interessano i liberi professionisti, il loro welfare ed i loro dipendenti: la formazione continua, l’assistenza sanitaria e i servizi offerti sia al datore di lavoro che al dipendente da Ebipro, l’ente bilaterale della categoria.