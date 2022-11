Iit, continua lo stato di agitazione dei lavoratori: “Senza risposte sciopero entro dicembre”

Genova. Si è svolta questa mattina presso la sede degli Erzelli l’assemblea del personale dell‘Istituto Italiano di Tecnologia durante la quale sono stati illustrati i risultati raggiunti ed è stato confermato lo stato di agitazione.

L’azione sindacale, coordinata da Flc Cgil, Usb e i rappresentanti dei dipendenti, ha già portato il Consiglio Regionale della Liguria ad approvare un ordine del giorno affinché l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova applichi un contratto collettivo nazionale di lavoro ai suoi dipendenti a tempo indeterminato.

La giunta regionale è impegnata “a interloquire con l’Iit per favorire la nascita di un costruttivo dialogo sindacale che porti o alla scelta di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per la ricerca scientifica o alla stipula di un vero e proprio contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Iit valido per tutti i lavoratori”.

Flc Cgil e Usb hanno inoltre promosso un’iniziativa presso la Prefettura di Genova che porterà la settimana prossima, martedì 29 novembre, ad un incontro tra le parti coinvolte, sotto l’egida dell’istituzione.

A valle di questo importante appuntamento, sindacati e i rappresentanti dei dipendenti valuteranno la volontà o meno della fondazione di reinstaurare un percorso di dialogo e di confronto.

“In mancanza di risposte chiare e positive in tal senso, lo stato di agitazione già indetto, porterà alla proclamazione dello sciopero del personale entro il mese di dicembre”, annunciano i sindacati.