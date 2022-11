I poliziotti fermano un loro amico, gruppo di ventenni fa un sit-in davanti alla questura

Genova. Un gruppo di studenti, tutti ventenni, ha fatto un sit-in nella notte davanti alla questura per protestare contro il fermo di un amico. La protesta è stata organizzata per chiedere la “liberazione” del giovane che poco prima era stato fermato perché aveva aggredito due agenti fuori da un locale in corso Buenos Aires.

Gli amici sono andati a protestare davanti il cancelletto d’ingresso. I cinque non si sono allontanati nonostante le richieste dei poliziotti. Uno degli studenti ha iniziato a riprendere tutto fingendosi un reporter ed è stato diffidato.

Il ragazzo fermato è stato poi arrestato per avere aggredito i due agenti.