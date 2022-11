I consiglieri regionali M5s con la fascia “One Love” proibita ai mondiali in Qatar

Genova. Si sono presentati in consiglio regionale con la fascia One Love al braccio, il simbolo della lotta per i diritti civili ai mondiali in Qatar. È il gesto dei consiglieri del Movimento 5 Stelle della Liguria, rimarcato con un intervento in apertura della seduta odierna.

“Oggi indossiamo la fascia One Love proibita durante le partite della Coppa del Mondo – ha spiegato il capogruppo Fabio Tosi, che insieme al consigliere Paolo Ugolini Si tratta di un piccolo gesto simbolico, con cui vogliamo esprimere solidarietà alla comunità Lgbtq e a quei calciatori a cui è stato vietato di indossarla durante le partite. La fascia da capitano One Love è un segnale contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale. Per noi, non esistono amori di serie A o serie B: è ora di alzare l’asticella dei diritti”.

Dopo l’intervento di Tosi il presidente Medusei ha chiesto ai consiglieri pentastellati di togliere la fascia, come prescrive il regolamento dell’aula.

La Fifa ha minacciato sanzioni e squalifiche nei confronti di chi indosserà la fascia arcobaleno al posto di quella ufficiale con la scritta No discrimination, così sette nazionali hanno rinunciato per evitare ammonizioni ai rispettivi capitani. “Mi sembra che sia stato un autogol clamoroso”, ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò.