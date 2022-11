I cantieri del parcheggio restringono la fermata Amt, la denuncia dei cittadini: “E’ pericoloso”

Genova. Il marciapiede ridotto a una sottile striscia d’asfalto soffocata alle spalle da alcuni jersey con pannelli e affacciante una delle direttrici di viabilità più trafficate del centro. Siamo in piazza Portello e nella foto pubblicata sui social si vede la situazione di piazza Portello all’ora di uscita da scuola dei ragazzi.

“Situazione Portello ore 13:50 – scrive Sara Graffione – ho appena visto moto passare con rosso pieno e solo per puro miracolo non ha investito un ragazzo… E questi i ragazzi che aspettano bus su una striscia di asfalto tra macchine che corrono… anche qui faranno qualcosa dopo che ci scapperà il morto?”.

Pur tenendo conto che nessuna vettura in nessun caso dovrebbe passare con il rosso, il problema dell’area a disposizione per i pedoni in attesa dell’autobus o in passaggio verso i diversi attraversamenti è oggettivo.

A modificare l’assetto viabilistico (e pedonale) è, da mesi, il cantiere per la realizzazione di un parcheggio interrato a opera del gruppo Viziano.

Un cantiere che già in passato aveva fatto discutere sia per la costruzione dell’ascensore che porterà sottoterra sia per le vibrazioni dovute ad alcune lavorazioni. Per non parlare delle code che, nell’ora, specialmente all’ora di punta, si verificano nella zona.

Ora i cittadini denunciano anche il rischio sicurezza. La fermata del bus è infatti particolarmente frequentata negli orari di uscita degli studenti della succursale del Klee Barabino, che si trova a poche decine di metri in salita Delle Battistine. Spesso i ragazzi non riescono a stare sul marciapiede e finiscono per dover attendere il bus in mezzo alla strada.