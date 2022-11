Guidò la procura di Genova all’epoca delle inchieste sul G8: è morto a 92 anni l’ex procuratore Francesco Meloni

Genova. E’ morto a 92 anni l’ex procuratore di Genova Francesco Meloni che guidò gli uffici del nono piano di palazzo di Giustizia dal 1997 al 2006.

Meloni, sardo di origine, fu a lungo magistrato a Genova: come aggiunto di occupò delle indagini legate alla tangentopoli genovese, mentre era già alla guida della Procura quando veniva data la caccia al serial killer Donato Bilancia. Meloni soprattutto era il procuratore capo all’epoca del G8 di Genova e delle inchieste che ne seguirono. “Seppe fare da parafulmine rispetto alle pesanti pressioni politiche dell’epoca – ricorda il procuratore aggiunto Francesco Pinto – e fu garante dell’autonomia del lavoro dei sostituti procuratori, mediando anche tra le diverse anime dell’ufficio”.

Per i fatti del G8 Meloni era stato al centro di una polemica con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga dopo l’iscrizione nel registro degli indagati del carabiniere Mario Placanica per l’uccisione di Carlo Giuliani. “I politici facciano i politici e i magistrati facciano i magistrati”, aveva risposto il procuratore capo. Una risposta simile l’aveva ricevuta da Meloni anche l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli, che aveva attaccato la procura di Genova, che aveva aperto fascicoli per le violenze alla Diaz e a Bolzaneto dicendo che a Genova c’erano magistrati parziali. “Castelli faccia il ministro, noi facciamo i magistrati” gli aveva risposto.