Grossa fuga di gas in via Buranello: chiusi per oltre un’ora strada e negozi, stop al traffico ferroviario

Genova. Una grossa fuga di gas ha interessato questo pomeriggio via Buranello a Sampierdarena. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, i tecnici di Iren, che hanno scavato alla ricerca della perdita che si trova all’altezza del teatro Modena.

Via Buranello è stata chiusa con deviazione dei bus in via Cantore, chiusi tutti i negozi e stop al traffico ferroviario che transita accanto alla strada. In particolare il traffico ferroviario è stato sospeso alle 15:15, con conseguenti ritardi per i treni InterCity e Regionali.

Non sono state invece fatte evacuare le abitazioni. Dopo circa un’ora la perdita è stata individuata e riparata, a breve quindi dovrebbe essere riaperto il traffico ferroviario e quello stradale.