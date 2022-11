Gravi irregolarità a bordo, la guardia costiera blocca il viaggio della portacontainer Monemvasia

Genova. Ancora un fermo amministrativo da parte degli ufficiali della guardia costiera a carico di una nava in scalo nel porto di Genova. Questa volta, a causa delle gravi irregolarità a bordo per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, ad essere fermata è stata la portacontainer MONEMVASIA, battente bandiera liberiana

La nave, una portacontenitori di oltre vent’anni, di circa 25.000 tonnellate di stazza e lunga oltre 200 metri, è stata individuata grazie al recente sistema di targeting elaborato dal Comando generale della Guardia Costiera in attuazione agli obiettivi strategico-operativi conferiti dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti. Il sistema prevede un’analisi più dettagliata delle informazioni relative alle navi che scalano i nostri porti per individuare quelle potenzialmente più a rischio. Tra i diversi elementi considerati vi sono la performance della compagnia di gestione e della bandiera, le risultanze di precedenti ispezioni ed eventuali fattori imprevisti.

La nave dopo il provvedimento di fermo è stata sottoposta, sotto la responsabilità dello Stato di bandiera e dell’Ente di Classifica DNV alle verifiche tecniche, operative e documentali necessarie a garantirne la rimessa in sicurezza. Solo successivamente gli ispettori sono ritornati a bordo per un’ulteriore ispezione per verificare le condizioni per autorizzarne la partenza.