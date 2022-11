Giornata violenza contro le donne: il 23 novembre a Palazzo Ducale evento sull’importanza delle parole

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ Associazione Udi di Genova organizza in collaborazione con la Fondazione Palazzo Ducale Au-dizioni 02: Libere parole di donne contro la violenza.

L’evento, che si terrà mercoledì 23 novembre nella Sala del Munizioniere, ospiterà diverse classi III, IV e V del Liceo Artistico Klee Barabino di Genova e i volontari del servizio civile.

Un’intera giornata dedicata al tema della violenza nella comunicazione, che verrà trattato con diverse attività che si apriranno alle ore 9 per poi terminare alle ore 17.

La mattinata si aprirà con due laboratori sui temi dell’odio in rete e della violenza di genere veicolata dalle pubblicità, che saranno gestiti da volontarie Udi in collaborazione con altre associazioni quali Arcigay e Nuovi Profili.

A seguire una tavola rotonda che avrà come relatrici alcune ospiti genovesi e non: Emanuela Abbatecola (docente di Sociologia presso l’Università degli studi di Genova e direttrice della rivista About Gender), Tiziana Bartolini (Direttrice di Noi Donne), Silvia Garambois (presidente di Giulia) e Alessandra Volpe (consigliera delle Pari Opportunità della Città metropolitana di Genova). Anche in questa occasione il focus sarà sul linguaggio violento e come questo può essere comunicato e veicolato nella carta stampata, nelle pubblicità e nei social network.

Saranno presenti anche Silvia Neonato e Laura Guidetti in rappresentanza rispettivamente delle riviste Leggendaria e Marea.

Il pomeriggio sarà dedicato al workshop teatrale Il teatro, le emozioni e la cura diretto dalla regista Consuelo Barillari (ideatrice e organizzatrice del festival dell’eccellenza al femminile). Anche in questo caso il pubblico sarà coinvolto direttamente per riflettere sul tema della giornata attraverso le emozioni e la connessione con esse.

Nel corso di tutta la giornata saranno esposte le opere grafiche di Elena Campi studentessa diplomata al liceo artistico che ha messo a disposizione le sue competenze, e le fotografie di Alessia Aicardi, giovane attivista appassionata di fotografia e di questioni di genere. La novità artistica e di espressione delle nuove generazioni sarà affiancata da alcuni materiali storici dell’archivio UDÌ. Un valore aggiunto a tutta la giornata è la presenza de “La stanza” dell’Associazione artistica e teatrale torinese Asterlizze: un’installazione in realtà aumentata che farà ripercorrere al pubblico la vita di una donna degli anni Settanta.

“Un evento davvero fondamentale per la nostra associazione, e per l’intera città, volto a sensibilizzare i giovanissimi sull’importanza del linguaggio e della comunicazione che sempre più spesso, anche senza rendercene conto, veicola messaggi di odio e stereotipi – dichiara Flora Cordone (responsabile della Biblioteca Margherita Ferro dell’Udi di Genova – un’occasione per trattare da un punto di vista diverso la violenza di genere e per coinvolgere differenti realtà cittadine: dalle istituzioni alle associazioni del terzo settore, dalla scuola all’università”.