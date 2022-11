Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: scuola e lavoro si confrontano

Genova. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, torna l’appuntamento con “La cultura del rispetto, scuola e lavoro a confronto”. L’evento è organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova e da Cgil Liguria in collaborazione con il Centro Antiviolenza Pandora, WhiteDove, Mignanego Società Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale Ascur. L’appuntamento è per martedì 22 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 presso il Circolo Autorità Portuale in via Albertazzi 3 ed è rivolto alle delegate e ai delegati Cgil e alle classi del Liceo scientifico annesso al Convitto Colombo.

Discriminazione e violenza di genere, saranno i temi che verranno affrontati durante la giornata. Un dibattito che ha come obiettivo quello di affrontare il tema della violenza nelle relazioni tra i sessi da un punto di vista culturale, anche al fine di responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi e le ragazze, gli adulti di domani, nelle tematiche della parità di genere.

La mattinata sarà aperta dagli interventi di Elena Bruzzese Segretaria Cgil Genova e da Maria Pia Scandolo Segretaria Cgil Liguria. A seguire interverranno Benedetta Carrosio psicoterapeuta, Maria Carla Sivori pedagogista, Francesca Costa avvocata penalista, Tiziana Tamagno avvocata civilista e infine concluderà l’evento Lara Ghiglione, responsabile politiche di genere Cgil Nazionale.