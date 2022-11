Ginnastica artistica, Davide Simeone campione d’Italia Junior 2 agli anelli

Genova. A Fermo, in occasione del Campionato Nazionale Junior e Senior di ginnastica artistica maschile, ottima prestazione per Davide Simeone dell’Andrea Doria che fa collezione di medaglie.

Nella categoria Junior 2, (15/16 anni), il ginnasta doriano conquista la medaglia di bronzo nel campionato individuale, l’argento nella finale di specialità alle parallele ed è campione italiano per sua categoria agli anelli. Davide è presente anche nella finale al corpo libero, dove si classifica 4° a soli 0,5 punti dal podio.

Tra gli altri liguri in gara, sempre dell’Andrea Doria, nella categoria Junior 1 (14 anni) Gianluca Giugno è finalista al Volteggio con un settimo posto in una specialità in cui si registra anche la presenza di Lorenzo Bagnasco. Altro ligure in gara è Leon Zonza della Ginnastica Canaletto negli Junior 3 (17 /18 anni), con il sedicesimo posto nel concorso generale.