Gianni Di Pietro, allievo del corso per ‘Preparatore Atletico’ di Coverciano, ospite del centro sportivo ‘Signorini’ di Genova

Genova. Gli allievi del corso per ‘Preparatore Atletico’ di Coverciano, tra i quali c’è il genovese Gianni Di Pietro, sono ospiti, per due giorni, del centro sportivo ‘Gianluca Signorini’ di Genova Pegli, per confrontarsi con lo staff tecnico del Genoa e per studiare le metodologie di allenamento.

Il segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e i due docenti della Scuola Allenatori, Ferretto Ferretti e Attilio Sorbi, accompagnano gli allievi del corso, che seguono la lezione del preparatore atletico Alessandro Pilati e la seduta di allenamento della prima squadra rossoblù del tecnico Blessin.

Il corso per ‘Preparatore atletico’ è stato ampliato a 192 ore di lezione tra aula e campo.

Possono partecipare solo i tecnici in possesso della ‘Licenza C’ da allenatore.

Agli allievi del corso, in caso di esito positivo degli esami finali, verrà rilasciata la ‘Licenza D’, necessaria – insieme alla ‘C’ – per conseguire la qualifica da allenatore ‘UEFA B’, riconosciuta a livello europeo.

Di seguito, l’elenco degli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Charalampos Atmatzidis, Alberto Bonacina, Domenico Bronzi, Marco Brun, Andrea Bruno, Andrea Callegaro, Edoardo Cardelli, Emanuele Castaldi, Daniel Conzatti, Amerigo Cornacchione, Ilario D’Agostino, Alessio D’Aloisio, Andrea De Macchi, Lorenzo De Martino, Riccardo De Michele, Stefano Del Grosso, Giovanni Di Pietro, Luigi Fadda, Alessandro Fiorentini, Fabio Flammia, Sergiu Laurentin Lucaci, Pasquale Materazzo, Michele Medri, Salvatore Mercurio, Gianluca Munitello, Carmine Palumbo, Pasquale Perna, Axel Pesce, Matilde Pompignoli, Marco Provenzano, Cosmo Pugliese, Sergio Quercia, Matteo Roman, Alberto Schirinzi, Fabrizio Testoni, Alessio Timperanza, Andrea Tonelli, Paolo Vallese ed Emanuele Vit.

