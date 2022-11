Genova Smart Week, Ance: “Governo collabori con il comparto per riforme efficienti”

Genova. La terza giornata della Genova Smart Week è entrata nel vivo del dibattito con il contributo di ANCE Genova che ha rivolta l’attenzione al tema del Superbonus evidenziando il ruolo strategico del comparto delle Costruzioni, da sempre motore per il rilancio del PIL. Dal palco della Genova Smart Week l’Associazione e il suo presidente Giulio Musso hanno lanciato un appello alla cooperazione tra Governo e gli stakeholder del settore per una riforma che sia applicabile nella realtà, rivedendo anche le aliquote, ma dando garanzie e certezze per la progettazione futura.

L’auspicio dell’Associazione è che il superbonus abbia una validità temporale fino al 2030 o al 2050, sulla base degli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione dettati dall’agenda internazionale, in primis la Renovation Wave Strategy dell’Unione Europea. Allineati ad ANCE anche i due ordini professionali degli Architetti e quello degli Ingegneri di Genova.

La sessione della mattina ha dato spazio anche alle imprese che operano sul territorio di Genova e della Liguria, spiegando come il loro business stia evolvendo sulla base delle nuove riforme europee. In particolare, della Renovation Wave Strategy che ha l‘obiettivo di promuovere a livello europeo le ristrutturazioni degliedifici esistenti per abbatterne la carbon footprint e la recente riforma REPowerEU per minimizzare rapidamente la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi.

Tim Enterprise, ha presentato il proprio progetto TIM Building & Energy Management System che permetterà la gestione integrata delle funzioni tecnologiche di un edificio per monitorare e ottimizzare dinamicamente l‘uso delle risorse, aumentando l‘efficienza energetica e riducendo i costi.

Axpo ha presentato ESCo Energy Service Company, la società del Gruppo impegnata in progetti di “autoconsumo” ossia soluzioni in grado di generare energia rinnovabile senza essere prelevata dalla Rete, come ad esempio, “cappotti termici sugli edifici, impianti fotovoltaici sui tetti, etc.

Anche Pizzarotti sul territorio ligure sta realizzando il Piano Straordinario di Rafforzamento Infrastrutturale del Porto di Genova ed è presente con Collini lavori Spa nei due lotti contigui Cravasco e Castagnola, per la realizzazione di circa 16+16 km di gallerie da scavare in tradizionale, parte del “Progetto Unico AV/AC Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova”.

La sessione di lavoro ha ospitato anche l’intervento di Mario Mascia, Assessore all’urbanistica, demanio marittimo e sviluppo economico del Comune di Genova sul progetto Genoa Business Unit. Si tratta del primo esempio in Italia di “assessorato integrato” in cui una task force, con deleghe sull’urbanistica e sullo sviluppo economico del Comune insieme al demanio marittimo e ai Sindacati, collaborano in sinergia con al fine di rendere la Genova più attrattiva verso nuovi investimenti e di valorizzare il patrimonio della città.

I lavori sono proseguiti con la sessione pomeridiana dedicata al PNRR e ai finanziamenti per la rigenerazione urbana.

La Genova Smart Week continua domani con la 10^ edizione del Move.App Expo, la manifestazione dedicata alla mobilità personale e al TPL.

La Genova Smart Week, in programma da lunedì 21 a sabato 26 novembre, èl’unico evento in Italia interamente dedicato alle tematiche della città intelligente. Titolo dell‘edizione 2022 è “The City & the World” per porre al centro del dibattito il cambiamento climatico e l’interazione tra le città e l’ambientate circostante.La Genova Smart Week è il think tank, a livello internazionale, in cui istituzioni, amministrazioni, imprese, professionisti e operatori del settore si incontrano per confrontarsi e discutere sul tema dello sviluppo ed evoluzione delle città innovative e vivibili. Sei giorni caratterizzati da eventi congressuali, incontri divulgativi, momenti di networking ed esperienziali per le imprese e i cittadini.

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova e organizzata con il supporto tecnico di Clickutility Team. Main partner di questa edizione sono ENEL, Eni e TIM; Gold partner Leonardo.