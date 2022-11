Genova, domani pomeriggio la presentazione del corto “Avanti Avanti!” dedicato a Pertini

Genova. Domani alle 14 e 30 al Mentelocale di Palazzo Ducale, la presentazione del cortometraggio e della miniserie televisiva “Avanti Avanti!”. Una produzione dedicata a Sandro

Pertini, interpretato da Christian Adorno Bardi, per la regia di Marco Bracco.

Per l’occasione ci sarà l’incontro con due attori: l’interprete di Sandro Pertini, Bardi, e quello di Don Michele, Massimiliano Morra. Insieme a loro ci sarà anche il regista.

Presenti i consiglieri regionali Lilli Lauro e Gianni Pastorino, l’assessore comunale Francesca Corso, e il sindaco del Comune di Stella, dove il Presidente nacque nel 1896, Andrea Castellini.

Patrocinato dall’UniGE, dipartimento Scienze Politiche, prodotto da Hermes Movie, sostenuto da Genova Liguria Film Commission e da SDAC -Scuola D’Arte Cinematografica Genova, il cortometraggio, che non prende posizioni politiche, della durata di 30 minuti verrà presentato nell’ambito di rassegne e festival italiani, e non, in contesti istituzionali e universitari nazionali. Ne seguirà una miniserie televisiva in due parti.