Genova Claret and Blue, Il West Ham United raccontato dagli Hammers: ricavi in beneficienza

Genova. Gli Hammers Genova sono un “Official Supporters Club” nato nel 2015 nato nel capoluogo Ligure con l’intento di radunare tutti coloro che amano i colori Claret e Blue.

Il club vanta oltre trenta iscritti organizza la visione delle partite nella propria sede il Poldo’s Pub in via Pisacane e trasferte a seguito degli Irons. Da quando siamo nati abbiamo subito stretto un importante collaborazione con la Band degli Orsi l’associazione ONLUS che si occupa dei bambini degenti all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Quest’anno per raccogliere fondi e destinarli alla Band la scelta è ricaduta sulla pubblicazione di un libro.

Il libro racconta la passione di un gruppo di ragazzi per il West Ham United e accompagna il lettore tra aneddoti, curiosità e approfondimenti alla scoperta della storia, della cultura e delle vicende della società calcistica dell’ East End Londinese e della sua gente. Un racconto incalzante che analizza oaspetti molto diversi tra loro, dalle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tifare per una squadra c.d. underdog del calcio d’oltremanica, al contesto storico in cui una società nata a fine ottocento come svago per gli operai dei cantieri navali del Tamigi è diventata una realtà conosciuta e ammirata in tutto il mondo, e ancora come in un difficile contesto socio economico di un quartiere della periferia degradata di Londra siano fioriti movimenti culturali e orientamenti musicali che avrebbero influenzato l’Europa intera per diverse generazioni. Racconti di testimonianze maschili e femminili di chi ha vestito la maglia Claret and Blue racconti di viaggi, di trasferte a seguito della squadra.

Il libro vanta in oltre la collaborazione di due artisti Genovesi Massimo Pannocchia e Enrico Macchiavello che ci hanno donato due splendide illustrazioni a tema West Ham-Band degli Orsi. Molto bella l’introduzione del Professor Pierluigi Bruschettini presidente e ideatore della Band degli Orsi. Tutti i proventi derivanti dalla vendita del libro saranno interamente devoluti alla Band degli Orsi.