Genoa, il gruppo 777 partners arriva anche in Bundesliga: via all’acquisto dell’Hertha Berlino

Genova. Il 777 Football Group è pronto a crescere ulteriormente e far arrivare a sette le società calcistiche di proprietà. L’anno scorso l’acquisto da parte della holding con base a Miami del Genoa e quest’anno dovrebbe arrivare quello dell’Hertha Berlino, storico club della Bundesliga, ora quart’ultimo in classifica.

Nella notte l’annuncio dell’accordo, in una nota ufficiale la società americana infatti ha comunicato di “aver concordato con Tennor Holdings di acquisire la sua partecipazione del 64,7% in Hertha BSC”. Prima della vera ufficialità, servirà ancora l’approvazione del consiglio di amministrazione del club e del DFL, ma l’operazione pare definitiva.

Se tutto dovesse andare a buon fine, come sembra, si tratterebbe della più grande partecipazione acquistata di una società straniera in Bundesliga. E l’Hertha Berlino diventerebbe il settimo club nel network degli americani dopo Vasco da Gama, Standard Liegi, Red Star e Melbourne Victory, oltre ovviamente al Grifone.

E proprio a Genova, nei giorni scorsi, si sono riuniti i direttori sportivi ed i manager di tutti i club di 777 in un vertice che aveva come obiettivo quello di confrontarsi per creare una sinergia, non solo in ambito calcistico, tra le varie società.