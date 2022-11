Genoa e Blessin: a Perugia tutto da perdere per entrambi

Genova. Terzo posto in classifica, a due punti dalla Reggina seconda e a sette dalla capolista Frosinone. Insomma, in un campionato lungo 38 giornate è ancora presto per emettere sentenze, ma un primo giudizio all’avvio del Grifone si può provare a darlo.

Grave insufficienza? Assolutamente no. Piena sufficienza? Non proprio. La squadra rossoblù è la più forte della Serie B a livello di singoli giocatori ma, al contempo, ha peccato di alcune mancanze nel corso di questo primo giro di 13 partite.

Alla ricerca della maturità di campo

Il gruppo pare essere omogeneo e voglioso di fare bene, tuttavia il Grifone fatica a interpretare le partite e a cambiare spartito quando esse lo richiedono.

Se contro il Cagliari è arrivato un pareggio perché non c’è stata concretezza sotto porta, contro Brescia e Como i 4 punti persi in casa potrebbero pesare come un macigno in chiave promozione. La Serie B è un campionato molto equilibrato nella sua interezza e, per prevalere, bisogna essere compatti senza cali di tensione, a differenza di quando avvenuto contro i lombardi in goal con Cistana al 94esimo.

Dalla consapevolezza di essere la squadra più forte, quindi, il Genoa deve ripartire e soprattutto lo deve dimostrare. Spesso le trame di gioco e il possesso sono stati molto prevedibile. L’auspicio del popolo genoano non è un’invocazione del catenaccio ma bensì il desiderio di vedere una squadra in grado di cambiare forma e caratteristiche a seconda delle necessità imposte dalle gare.

Blessin sì o Blessin no? A Perugia un’occasione da non mancare

A tal proposito, Blessin ha dimostrato di avere una ferma convinzione per quel che riguarda il calcio. Il “Gegenpressing“, o pressing totale, che porta ad un’alta pressione sull’avversario e, successivamente, ad uno sviluppo del gioco rapido e preciso, non è affatto un sistema da scartare. La virata verso un Genoa più di manovra doveva essere un’opzione e non un cambio “totale”.

D’altronde, una non ha una sola storia, bensì diverse. Contro la Reggina, per esempio, cambiare le carte in tavola da un punto di vista tattico avrebbe aiutato. I dubbi genoani sono proprio legati a questa sua attitudine di far restare invariato lo stile di gioco, qualunque cosa accada, e di aver sbagliato cambi durante alcune partite. Il maggior realizzatore che dovrebbe essere Coda non sta riuscendo a trovare quella confidenza con la porta a chi aveva abituato, anche perché a volte si trova distante da essa per lavorare da sponda.

In diversi stanno chiamando a gran voce un ritorno futuro di Gianpiero Gasperini, che una volta salutò con un arrivederci, non con un addio, anche se per ora rimane fantacalcio ed è impraticabile adesso. Andreazzoli e Semplici sarebbero due soluzioni d’esperienza, ma il tecnico tedesco gode ancora della fiducia societaria e contro il Perugia si giocherà una buona fetta di panchina. Il tempo per curare i dettagli non manca, avendo mostrando dei lati positivi in questi mesi di gestione, ma da domenica il Genoa dovrà resettare e compattarsi per poter tornare direttamente in Serie A.