Genoa-Como LIVE. Coda su rigore porta in vantaggio i rossoblù (1-0)

Genova.

46′ Altro corner per il Genoa, batte Aramu e Vignali toglie la palla dalla testa di Coda

45′ Tre minuti di recupero

42′ Grande intervento di Semper su Cerri! Il portiere è reattivo con una respinta d’istinto su un tiro ravvicinato anche se centrale e poi balzando sul pallone calciato da Iovine

38′ Altro calcio d’angolo guadagnato dal Genoa, stavolta doppia occasione disinnescata da Ghidotti che prima respinge sul colpo di testa di Strootman e poi blocca su un altro colpo di testa di Dragusin

34′ Sul corner battuto male, il Como riparte e si avvicina pericoloso all’area genoana, la difesa però riesce a sbrogliare con fatica

33′ Occasione Genoa: Coda in versione assistman per Portanova che prova il destro sul primo palo, Ghidotti devia in angolo

31′ Verticalizzazione di Cagnano troppo lunga per tutti, si riparte con palla a Semper

23′ Palla in area, Vignali in scivolata anticipa Aramu, che finisce a terra, nulla di fatto

19′ Ci prova Cerri con un sinistro che però termina sopra la traversa

17′ Batte Coda e il Genoa passa in vantaggio: destro che spiazza Ghidotti

15′ Durante le fasi di revisione c’è una spinta di Coda a Odenthal, che cade platealmente a terra. Il giocatore del Genoa viene ammonito.

14′ Rigore per il Genoa: Portanova anticipa Cagnano che lo colpisce malamente alle spalle

11′ Cross di Cerri dalla destra, colpo di testa di Parigini sopra la traversa. Genoa un po’ in difficoltà sulle ripartenze comasche

7′ Anche al Genoa viene annullata una rete, ma era piuttosto netto il fuorigioco di Coda sull’assist filtrante di Badelj. Inutile il lob a scavalcare Ghidotti.

3′ Como in vantaggio con Cerri, ma attenzione, c’è un check al var. L’arbitro impiega poco: il giocatore ha toccato la palla con la mano. Rete annullata

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Ci sono Portanova e Badelj dal primo minuto, Frendrup schierato esterno. Ancora Semper tra i pali. Ecco il Genoa che affronterà il Como prima della sosta di una settimana.

I rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Como in Serie B, una sola vittoria in meno rispetto a quelle ottenute nelle precedenti 15 partite contro i lombardi nella competizione.

Prima del fischio d’inizio premiato Massimo Coda come miglior giocatore di ottobre della Serie B.

Genoa-Como 1-0

Reti: 17′ Coda (R)



Genoa: Semper, Sabelli, Dragusin, Bani, Frendrup, Strootman, Badelj, Aramu, Portanova, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Martinez, Agostino, Vogliacco, Hefti, Jagiello, Lipani, Galdames, Yeboah, Yalcin, Puscas.

Como: Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano, Iovine, Arrigoni, Bellemo, Parigini, Cutrone, Cerri.

Allenatore: Longo

A disposizione: Vigorito, Scaglia, Binks, Delli Carri, Celeghin, Blanco, Fabregas, Da Riva, Ba, Gabrielloni, Mancuso, Ambrosino.

Arbitro: Massimi di Termoli

Ammoniti: Coda (G)