Genoa: Badelj squalificato per una giornata, Strootman torna ad allenarsi dopo la morte del padre

Genova. Il giudice sportivo di Serie B ha deliberato una giornata di squalifica per Milan Badelj, che è stato espulso per doppia ammonizione nella partita casalinga del Genoa contro il Brescia.

Non ci sarà, dunque, per il match di lunedì sera (ore 20:30) a Reggio Calabria contro la Reggina.

È tornato invece ad allenarsi Kevin Strootman, dopo la morte del padre avvenuta poco prima di Genoa-Brescia. Il giocatore ha rotto il silenzio sui social proprio in occasione del compleanno del papà, non festeggiato.

“Papà oggi dovevamo festeggiare i tuoi 63 anni con tanta torta e sorrisi, ma tu non sei più con noi. È difficile da accettare ora e lo sarà per sempre ma sono felice che tu abbia trovato riposo dopo tutti i contrattempi e le battaglie degli ultimi due anni che non hai potuto vincere. Mi mancherai come papà, come nonno, il mio più grande sostenitore, il mio allenatore, e solo per come eri. Papà ti amo”.

Per lui tanti messaggio di affetto da parte dei tifosi, con l’appello a Blessin di dargli la fascia da capitano.