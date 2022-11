Gang specializzata nelle spaccate agli “open shop H24”, tre arresti e un obbligo di dimora

Genova. Il nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Genova-Centro e la squadra mobile della questura di Genova, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di aver commesso, in concorso tra loro, dieci furti ai danni di altrettanti punti vendita H24, principalmente nel centro della città di Genova, nei mesi di agosto e settembre scorsi.

Si tratta di quattro uomini – due italiani, un domenicano e un tunisino – tra i 25 e i 40 anni, tutti senza fissa dimora: tre di loro, destinatari di un ordine di custodia cautelare in carcere, sono stati portati in carcere a Marassi mentre uno è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Genova.

Le indagini, coordinate dalla procura dopo che sono stati messi insieme più procedimenti a carico degli indagati, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Si parla di dieci episodi di furto con le aggravanti della violenza sulle cose e della “commissione in tarda ora notturna con minorata difesa”.

Infatti, per agire indisturbati, i quattro entravano in azione durante la notte approfittando dell’assenza di vigilanza e del fatto di restare nascosti alla vista da fuori. Il gruppo utilizzava sempre il medesimo modus operandi: gli uomini agivano con il volto coperto e, dopo aver individuato l’esercizio da depredare, uno faceva da palo mentre alcuni scassinavano le macchinette con un piede di porco, gli altri portavano via il denaro nelle gettoniere.

Si trattava di un sistema rodato che consentiva ai criminali di operare in pochissimi minuti per poi darsi alla fuga a piedi sfruttando, in più occasioni, la rete viaria del centro storico genovese così da non farsi rintracciare dalle forze dell’ordine che pur intervenivano appena scattava l’allarme degli shop h24.

I proprietari degli esercizi commerciali avevano denunciato i continui furti fornendo, quando disponibili, i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ingenti i danni provocati: complessivamente di diverse decine di migliaia di euro tra denaro e alimenti asportati e danneggiamenti alle macchine distributrici, che solo in parte vengono risarciti dalle assicurazioni.