G8 di Genova, più vicina l’estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi: la Cassazione rinvia la decisione alla Corte d’appello di Lione

Genova. Estradizione in Italia più vicina per Vincenzo Vecchi, già militante dei no global, che in Italia deve scontare 12 anni e mezzo di carcere per ‘devastazione e saccheggio’, reato commesso durante il G8 di Genova del 2001.

Vecchi si era rifugiato in Francia nel 2012, dopo che la sentenza era diventata definitiva. La giustizia francese nel 2020 rifiutò per la seconda volta (con sentenza della corte d’appello d’Angers, come già aveva fatto quella di Rennes) di consegnare all’Italia il militante antagonista perché la pena che dovrebbe scontare nelle carceri italiane riguarda un reato – “devastazione e saccheggio”, reato contenuto nel codice Rocco di epoca mussoliniana – che non ha equivalenti in Francia e che prevede pene molto pesanti.

La Corte di Cassazione aveva però rinviato la questione alla Corte di giustizia europea che a luglio di quest’anno ha detto che la Francia non avrebbe potuto opporsi alla sua estradizione. Oggi la Cassazione, dopo quella sentenza, ha quindi nuovamente rinviato la questione alla Corte d’appello di Lione che difficilmente potrà non tener conto della sentenza della Corte di giustizia Ue, anche se in questa vicenda giudiziaria che si trascina ormai da tre anni i colpi di scena non sono mancati e non è escluso che ne arrivino, altri.