Furgone in retromarcia travolge anziano, 80enne morto sul colpo

Val Fontanabuona. Un uomo di 80 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre, dopo essere stato investito da un furgone.

La tragedia è avvenuta in via Accereto, una strada secondaria su un versante collinare a Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona.

Sul posto, oltre all’automedica del 118 e ai militi della Croce Rossa di Cicagna anche i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni il furgone avrebbe travolto l’anziano in una manovra in retromarcia. Attivato anche l’elisoccorso ma l’anziano è morto praticamente sul colpo.