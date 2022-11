Genova. Nuovi dettagli sul doppio impianto a fune che collegherà l’aeroporto di Genova al parco tecnologico degli Erzelli passando per la futura stazione ferroviaria. A rendere bene l’idea del sistema scelto da Tursi sono i rendering, cioè le immagini elaborate al computer, allegati allo studio di fattibilità che è stato presentato dalla rete di società di ingegneria Eggs Group e pubblicato sul sito della Regione per la verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Immagini che fanno comprendere quanto sarà decisivo l’impatto del progetto sulla mobilità cittadina. Chi dovrà prendere un volo al Cristoforo Colombo scenderà dal treno metropolitano nella nuova stazione posta tra Cornigliano e Sestri Ponente, percorrerà una passerella ed entrerà nella stazione di partenza del people mover, un impianto simile a quello in uso a Pisa.

La via di corsa sarà su un viadotto sopraelevato e passerà sopra il parcheggio, con una stazione terminale allo stesso livello del piano arrivi del terminal a circa 11 metri da terra. Durata del viaggio: 1 minuto e 40 secondi per percorrere 530 metri a poco meno di 30 km/h. A raggiungere l’aeroporto sarà un solo veicolo “vai e vieni” capace di portare 80 passeggeri.

La funicolare che raggiungerà gli Erzelli sarà più complessa dal punto di vista tecnico, con due treni in marcia contemporanea formati da due veicoli che garantiranno una capienza complessiva di 300 posti per ogni viaggio. Lo snodo sarà sempre la stazione intermedia collegata alla ferrovia: da qui si salirà per 96 metri di dislivello, più di un chilometro di lunghezza lineare, ma comunque per un tempo molto breve: 2 minuti e 40 per giungere in cima alla collina.

La maggiore complessità deriva soprattutto dalla decisione di procedere in sotterranea dalla zona di scambio delle vetture fino alla stazione di monte per non interferire con le nuove costruzioni in programma nel parco tecnologico. Ma c’è anche un altro vantaggio: la funicolare non correrebbe il rischio di fermarsi in caso di condizioni meteorologiche avverse (vento forte). La via di corsa sarà affiancata da una scalinata di servizio utilizzabile in caso di evacuazione e tutta la galleria sarà dotata di illuminazione interna. Tutte le vetture, inoltre, saranno climatizzate e dotate di ogni comfort.

Funicolare Aeroporto-Erzelli, ecco le immagini del progetto

La stazione intermedia, quella che dovrà unire il people mover all’impianto di risalita, avrà al suo interno un dislivello di circa 11 metri: il superamento verrà garantito dalla presenza di quattro scale mobili. La stazione di Erzelli, invece, sarà sotterranea a una quota di 115 metri sul livello del mare, circa 5 metri sotto il terreno. Anche qui scale mobili e ascensori assicureranno un agevole collegamento con la superficie, nei pressi del parco del Great Campus.

Al momento lo scoglio principale è rappresentato dai finanziamenti. A disposizione, come risulta dal quadro economico dello studio di fattibilità, ci sono solo 22 milioni mentre i costi totali (Iva inclusa) ammontano a 132 milioni. Per questo il Comune spera di ottenere dal Governo un finanziamento di circa 100 milioni all’interno della prossima legge di bilancio. Per i costi di manutenzione si stimano 2,6 milioni per la revisione generale (con tempi di intervento di 2-3 mesi) e 100mila euro per la revisione quinquennale (interventi di 2-3 settimane).

E i tempi? I lavori dureranno complessivamente poco meno di due anni, ma già nel giro di un anno sarà pronto il primo troncone, cioè il people mover tra la ferrovia e l’aeroporto. Tempi che andranno conciliati il più possibile con quelli della nuova stazione Aeroporto-Erzelli, per cui Rfi ha confermato l’obiettivo di dicembre 2024, che senza il collegamento veloce rimarrebbe sostanzialmente inutile. Per Erzelli la “tagliola” è rappresentata dalla fine dei cantieri per il nuovo ospedale e la nuova scuola politecnica, entrambi completati nel 2026 secondo le previsioni.