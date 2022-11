Forti raffiche di maestrale e mare oltre forza 8: disagi nei collegamenti tra Genova e Porto Torres

Genova. Le forti raffiche di maestrale, che hanno raggiunto anche punte di 50 kmh, e il mare forza 8, tendente a 9, hanno creato alcuni disagi nei trasporti marittimi tra la Sardegna e la Liguria.

In particolare il traghetto Athata della Tirrenia-Moby ha dovuto effettuare il passaggio a est della Corsica, nella rotta di Levante, sulla tratta Genova- porto Torres, accumulando così 3 ore e mezzo di ritardo. Anche la nave gemella Ianas, partita ieri notte dallo scalo sardo ha raggiunto il porto ligure con un’ora di ritardo.

Sempre per il maltempo, problemi anche nei collegamenti in Toscana dove è saltata una corsa – quella delle 9:35 – del mezzo veloce per l’Isola d’Elba che collega Portoferraio a Piombino.