Figlia tra i campioni di scacchi, Mogranzini sul racconto di Fierro: “Fatti che non corrispondono alla realtà documentale”

“Nell’articolo “Figlia contesa tra i due campioni di scacchi, parla la madre: “Non ho rapito Isabella, il mio ex sta ingannando tutti”, apparso il 1° novembre scorso, si legge che la piccola Isabella avrebbe vissuto tra Italia, Ecuador e USA. Isabella Mogranzini è nata a Perugia il 14.05.2014. La famiglia ha fissato la residenza a Perugia, dove la bambina ha frequentato la Scuola dell’Infanzia da febbraio 2016 a maggio 2017. A luglio 2017, la madre è stata nominata Console dell’Ecuador a Genova dove la famiglia si è trasferita. A Genova, dai 3 ai 6 anni, Isabella è stata iscritta alla scuola internazionale, che ha frequentato per 4 anni. Isabella era seguita dal pediatra Dott. Mallamaci ed è vissuta a Genova, sempre, fino al 9.02.2021, quando è stata sottratta dalla madre e condotta in Ecuador, utilizzando il passaporto diplomatico (detenuto in qualità di figlia di Console) che il padre aveva chiesto venisse revocato.

Isabella, in quasi 7 anni di vita, ha trascorso 1835 giorni in Italia e soli 301 in Ecuador. I genitori si erano separati con decreto del Tribunale di febbraio 2020 e il padre non ha mai mancato un giorno di visita alla figlia; ha sempre versato puntualmente l’assegno di mantenimento e pagato le spese straordinarie; ha sempre accompagnato Isabella alle attività pomeridiane nei giorni di propria responsabilità e ha sempre partecipato alle riunioni scolastiche e alle visite mediche. Isabella era perfettamente inserita nel nuovo nucleo familiare del padre ed era legatissima al fratellino Gabriele e alla compagna del padre, Nicole. Il padre ha chiesto ripetutamente di poter incontrare la figlia.

Durante la prima udienza di appello del 1° aprile 2021, tenutasi davanti alla Corte dell’Ecuador, anche i giudici hanno invitato i genitori a trovare un accordo per la ripresa del rapporto padre-figlia. Il padre ha fatto la propria proposta, mentre la madre si è limitata a rispondere che i video incontri sarebbero dovuti riprendere alla presenza di uno psicologo infantile, e che qualsiasi incontro di persona sarebbe dovuto avvenire in Ecuador “sotto sorveglianza” del nonno materno. Infine, sono da respingere le insinuazioni malevoli sulla regolarità della raccolta fondi, che è stata organizzata da persone di specchiata onestà”.