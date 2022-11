Fiamme in appartamento a Molassana: residente ‘svegliato’ dai vigili del fuoco

Genova. Una persona è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco di Genova mentre dormiva nella propria abitazione con a pochi metri un principio di incendio che stava per diventare molto pericoloso.

L’episodio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, in una casa della zona di Montesignano, ponte Carrega, nel quartiere di Molassana. Alcuni residenti della zona hanno visto salire del fumo dall’ultimo piano di una palazzina, attivando i soccorsi.

Avvertiti, i vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti trovando il principio di incendio in un soppalco di una casa, con a pochi metri una persona che dormiva, forse anche stordita dai gas prodotti dalla combustione. Messa in salvo, l’intervento di bonifica è durato pochi minuti.