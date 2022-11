Festa del cane all’Acquasola, oltre 40 hanno partecipato alla sfilata “Belli di brutto”

Genova. Oltre 40 cani, accompagnati dai loro proprietari, hanno partecipato alla sfilata “Belli di brutto” organizzata per la Festa del cane, organizzata dalla Croce gialla soccorso animali nel parco dell’Acquasola.

Moltissimi i curiosi e appassionati che hanno portato il proprio cane per una breve passeggiata in compagnia, per fare cimentare il proprio cane in un percorso di agilità allestito nel parco e per assistere alle simulazioni di operazioni e di ricerca da parte dei nuclei cinofili di carabinieri, polizia di Stato e alpini.

Presente anche il nucleo cinofilo della polizia locale con Maki, impegnato in una simulazione di ricerca antidroga.

“Una bella giornata di festa – ha commentato l’assessora agli Animali Francesca Corso che ha partecipato alla manifestazione – occasioni come questa, di cui ringrazio gli organizzatori, servono anche a far comprendere più da vicino quale ruolo abbiano i cani non solo come animali di affezione e compagnia all’interno delle nostre famiglie, ma anche come importanti protagonisti nella sicurezza e nella protezione civile”.