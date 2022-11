“Fermiamo i bombardamenti turchi sui Kurdi”, sabato il presidio di protesta in largo Pertini

Genova. “Fermiamo i bombardamenti della Turchia di Erdogan sul popolo Kurdo”. Con questo messaggio la Rete Kurdistan Liguria ha lanciato la mobilitazione per portare in piazza il proprio grido di protesta contro le rinnovate azioni militari dell’esercito di Ankara contro le popolazioni kurde presenti oggi in Siria e in Iraq.

“Oggi la Turchia di Erdogan, i cui legami con l’Isis sono stati ampiamente documentati, ritorna ad attaccare Kobane e i territori kurdi in Siria e Iraq, sottoponendoli a bombardamenti e minacciando una nuova invasione via terra – si legge nel comunicato che lancia l’iniziativa – Nel momento in cui il grido Jin jiyan azadi lanciato dalle donne kurde risuona anche in Iran e in Afghanistan, Erdogan vuole distruggere la rivoluzione delle donne del Rojava, il luogo dove grazia al confederalismo democratico questo motto si è trasformato in pratica politica”.

“Per questo motivo chiediamo a tutti e a tutte di scendere in piazza al loro fianco”, conclude la nota, rilanciando la richiesta dell’introduzione di una No Fly zone per il Rojava. L’appuntamento per il presidio è sabato 26 novembre alle ore 15 a largo Pertini, a pochi metri dal consolato turco a Genova.