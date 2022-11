Fascicolo del cittadino “questo sconosciuto”, il Comune lancia corsi per imparare a usarlo al meglio

Genova. Inizieranno domani, giovedì primo dicembre, gli incontri dedicati all’utilizzo del Fascicolo del cittadino che si svolgeranno nei municipi della città.

Si comincia domani, in Bassa Val Bisagno, presso la sede del Municipio III, Sala del Consiglio, piazza Manzoni 1, dalle 16 alle 18.

«I corsi di formazione per imparare a usare il Fascicolo elettronico – dice l’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni – è una iniziativa che come comune abbiamo fortemente voluto. Saper usare il Fascicolo del cittadino significa avere a portata di mano tutte le informazioni più importanti relative alla nostra vita come cittadini stessi, con tutta la documentazione che ci riguarda. È uno strumento fondamentale per gestire le pratiche con i nostri uffici, evitando lunghe attese negli uffici. Il periodo pandemico ha evidenziato ancora di più che il digital divide in Italia è ancora un problema: con questa iniziativa – che poi toccherà tutte le delegazioni – vogliamo dare una mano importante a ridurlo».

Con il Fascicolo del Cittadino puoi accedere in modo sicuro e certificato ai tuoi dati e ai servizi online offerti dal Comune. All’interno del Fascicolo puoi trovare tutta la documentazione che riguarda la tua vita come cittadino e gestire le pratiche con gli uffici comunali, evitando di recarti di persona presso gli sportelli.

Per accedere al Fascicolo devi essere in possesso della CIE – carta di identità elettronica, dello SPID – sistema pubblico di identità digitale oppure della CNS – carta nazionale dei servizi.

Di seguito i primi incontri in programma: