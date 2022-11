Fascia di rispetto di Pra’, in arrivo sei campi da padel al posto del prato del campo sportivo

Genova. Tre campi scoperti e tre al coperto da realizzare a fianco della pista di atletica al posto del ‘prato’ rustico attualmente presente insieme ad un campetto da beach volley posto nella parte più a levante dell’impianto. Questo il progetto presentato dall’Autorità di sistema portuale per il completamento dell’impianto sportivo della Fascia di rispetto di Pra’ per il quale il Comune di Genova ha dato il parere favorevole.

La zona dell’intervento è di 2150 metri quadrati circa: secondo quando scritto nel documento che delibera il parere favorevole del Comune di Genova completa l’impianto sportivo con la creazione di tre campi da padel scoperti realizzate nella porzione del prato più vicino alla via Pra’ e tre campi coperti con perimetro della copertura aperta sui quattro lati nella posizione più vicino al viadotto sopraelevato della ferrovia.

“Il progetto dichiara di mantenere la sede attuale degli impianti esistente, a parte la modifica di due angoli con panchine in posizione nord ovest sud ovest, da spostare in asse ai lati lungo dei campi da padel per la visione del gioco e lo spostamento delle piante esistenti in un angolo – si legge nel documento – Il campo da beach volley sarà realizzato su specifica richiesta del bando di assegnazione dell’impianto sportivo in concessione, mentre la realizzazione degli impianti da padel è stato proposto da Servizio sport del Comune di Genova quale potenziamento delle attività ludico ricreative sportive del completamento delle piante sportive esistenti”.