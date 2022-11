“Fare impresa sociale”, nel primo seminario lanciata la call for ideas per i laboratori formativi

Genova. Si è svolto oggi presso l’Aula Magna dell’Università di Genova il primo il seminario-laboratorio “Fare impresa sociale” un’attività̀ formativa resa possibile a seguito dell’avvio della partnership tra Social Hub Genova ed il Consorzio Ianua e sviluppata nell’ambito del progetto Startappe, in collaborazione con la scuola IANUA.

Il percorso è composto da due parti: il seminario laboratorio di oggi sulla nuova impresa sociale alla luce della riforma sul Terzo Settore, a cura della Dott. ssa Giovanna Copello e del Dott. Maurizio Astuni e una serie di attività̀ laboratoriali riservate a 12 studenti della scuola IANUA dell’Università degli Studi di Genova.

Durante il seminario è stata lanciata la “CallForIdeas” agli studenti della scuola IANUA per una raccolta di idee per gli ambiti: patrimonio culturale, sostenibilità ambientale ed economia di prossimità. L’attività formativa infatti si concluderà con la stesura di 3 casi studio sviluppati in un laboratorio didattico-formativo per la creazione di imprese sociali negli ambiti definiti e con l’obiettivo di portare gli studenti a condividere la propria esperienza, una suggestione, una scintilla che potrebbe avviare un cambiamento significativo nella propria comunità con idee che dovranno rispondere ad un bisogno o richiesta che si ritiene esistente, proporre un prodotto o un servizio da offrire ad un determinato target in risposta a tale bisogno e generare un beneficio sociale o ambientale all’interno della società.

Le imprese sociali possono trasformare profondamente il panorama socio-economico e le finalità̀ del fare e dell’essere oggi impresa e in questo percorso formativo gli organizzatori hanno come obiettivo quello di evidenziare come l’evoluzione normativa e le nuove tendenze in atto stanno dando impulso ad un’economia collaborativa e sociale, capace di generare crescita economica, buona occupazione e inclusione sociale.