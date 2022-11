Falso e abuso d’ufficio, la Procura di Genova apre un’inchiesta sulle consulenze per il premio Paganini

Genova. Falso e abuso d’ufficio. Sono queste le ipotesi di reato con cui la procura di Genova ha aperto un fascicolo d’indagine sulle consulenze che il teatro Carlo Felice ha stipulato per il premio Paganini per il biennio 2022-23, affidate a tre collaboratori dell’ex ministra delle politiche giovanili, la grillina Fabiana Dadone.

I nomi scelti sono stati quelli di Marco Sanzari, Manuela Svampa e Matteo Ventricelli, che non hanno nei loro cv competenze specifiche in ambito musicale. I tre avevano partecipato all’organizzazione di un evento dedicato alle dipendenze voluto dalla ministra Dadone che si era tenuto a Genova un anno fa.

Le tre consulenze valgono complessivamente circa 200 mila euro. Il fascicolo aperto dalla Procura di Genova è una diretta conseguenza dell’esposto arrivato via e-email al procuratore capo Nicola Piacente, da parte di uno dei membri del collegio dei revisori dei conti. L’inchiesta è al momento contro ignoti ed è stata affidata al pool di magistrati che si occupa dei reati nell’ambito della pubblica amministrazione e che è coordinato dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. I revisori dei conti avevano già segnalato quella che considerano un’anomalia alla procura della Corte dei conti.

Quando era scoppiata la polemica il sindaco di Genova Marco Bucci sulle consulenze aveva tagliato corto: “Sono stati scelti per svolgere funzioni amministrative, non per dirigere un’orchestra”. “Il Comune di Genova ha preso la decisione strategica per riportare il Premio Paganini ad altissimo livello, per fare questo servono persone – aveva detto – il nuovo presidente Giovanni Panebianco ha un curriculum che non ha eguali qua a Genova, abbiamo deciso di rafforzare il team con una nuova sede, un nuovo budget, risorse del Comune che lavorano al progetto a tempo pieno. Il presidente ha detto che voleva delle persone, noi abbiamo inserito un budget approvato in giunta e stabilito che l’ente attuatore dei contratti sarebbe stato il Carlo Felice. Non esiste alcun problema di opportunità”.

Anche il sovrintendente Claudio Orazi alla presentazione del Premio aveva per la prima volta commentato la vicenda ribadendo che “è previsto dalla legge che il gestore unico della fondazione si avvalga di collaboratori di cui risponderà in base al loro operato” e che “ha proceduto con incarichi di natura fiduciaria a persone che avessero i curricula adeguati”. Per il presidente del premio Paganini Giovanni Panebianco: “Le scelte fatte hanno seguito criteri di imparzialità ed efficenza, sul concetto di opportunità penso che inopportuno sia il fatto che in passato, di questo premio, si sia parlato così poco”.