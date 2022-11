Ex ospedale psichiatrico a Quarto, approvato in Consiglio comunale l’odg per la verifica dello stato dei lavori

Genova. Durante la seduta odierna del Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, nello specifico dal capogruppo Simone D’Angelo e dalla consigliera Cristina Lodi, che impegna il sindaco e la giunta affinché venga convocato il Collegio di Vigilanza previsto dall’Accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, per verificare lo stato dell’arte degli impegni assunti dai firmatari.

L’ordine del giorno prevede anche la convocazione urgente di una commissione consiliare sul tema per aggiornare il Consiglio Comunale.

«Nel 2013, Comune di Genova, Regione Liguria, Asl 3 e Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia hanno sottoscritto l’Accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’area dell’ex manicomio di Quarto – dichiarano i consiglieri comunali del PD Cristina Lodi e Simone D’Angelo – un accordo che prevede una variante della destinazione d’uso dell’area. Con questo accordo, a oggi ancora disatteso, nell’area sarebbe stata garantita la permanenza dei servizi di salute mentale e avrebbero trovato posto, oltre ai servizi sanitari oggi collocati in via Bainsizza, altre attività sociali, urbane e aree verdi per il territorio».

Proprio in queste settimane, il coordinamento di Quarto Pianeta in una lettera alla Città, ha dichiarato che, dopo l’accordo firmato nel 2013 e dopo l’ultimo ma non definitivo atto per la convenzione urbanistica del 2018, tutto è rimasto fermo. Comune e Regione nonostante i tanti appelli lanciati per concludere e procedere all’assegnazione degli spazi sociali e culturali, sono rimasti lontani e indifferenti da questo luogo.

«Con l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno – concludono i consiglieri democratici – speriamo che finalmente venga convocata una commissione consiliare sul tema e che si riprenda in mano il progetto della riqualificazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, non solo per il Levante cittadino ma per tutta la città».